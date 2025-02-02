Узбекистан временно закроет важный пункт на границе с Казахстаном

С 5 февраля 2025 года контрольно-пропускной пункт “Гишткуприк”, расположенный на границе Узбекистана и Казахстана, будет временно закрыт для транспортных средств и пешеходов, передает Liter.kz со ссылкой на Gazeta.uz .

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Этот пункт, известный также как “Жибек Жолы”, является одним из крупнейших на данной границе, и его приостановка работы затронет большое количество людей, использующих его для пересечения границы.

“Причиной временного закрытия является необходимость завершения масштабных строительных и реконструкционных работ на объекте, которые начались еще в 2022 году. По данным Таможенного комитета Узбекистана, работы на КПП продолжаются уже несколько лет, и хотя он оставался открытым в период реконструкции, изменения в инфраструктуре требуют временной приостановки его функционирования для окончательной реализации проекта”, – сообщает местное издание.

Во время реконструкции на КПП продолжал работать временный переход для пешеходов, а также были установлены навесы, чтобы облегчить пересечение границы для людей. Однако на данный момент в связи с необходимостью завершения всех работ доступ к КПП будет полностью ограничен на период проведения заключительных этапов реконструкции.

“Для пересечения границы в этот период гражданам будет предложено использовать обновленный контрольно-пропускной пункт “Навои” (Зангиата), расположенный в Ташкентской области, в радиусе менее 20 километров от закрытого КПП “Гишткуприк”. Пункт “Навои” откроется для пешеходов, легкового транспорта и автобусов, что позволит людям, продолжающим поездки, избежать неудобств, связанных с закрытием “Гишткуприка”, – говорится в информации.

Наряду с этим отмечается, что для грузовых автомобилей пересечение границы через этот пункт будет временно закрыто. Это ограничение направлено на снижение нагрузки на инфраструктуру и повышение безопасности в период реконструкции.