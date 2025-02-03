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02.02.2025, 19:31

Казахстанец купил автомобиль за 19 млн тенге и вернул себе 20,5 млн

Новости Казахстана 0 834

Два года назад павлодарец приобрел автомобиль за 19 миллионов тенге и заплатил еще 1,7 миллиона за страховку. Однако через короткое время его покупка оказалась настоящей головной болью, передает Liter.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Все началось после первого техобслуживания, когда в машине заменили масло и фильтры. Уже по дороге в Экибастуз мужчина заметил, что на приборной панели загорелся индикатор уровня масла, а двигатель стал шуметь.

На следующее утро выяснилось, что масла в двигателе вообще не было – все вытекло через фильтр. Это был только первый звоночек: автомобиль пришлось отправить в сервис, где он провел почти месяц. И вот тут начали всплывать еще более странные моменты – выяснилось, что вскрытие двигателя, которое провели в сервисе, не было документально подтверждено.

“Мужчина обратился в департамент по защите прав потребителей, где ему помогли подготовить досудебную претензию. После этого он подал иск в суд, требуя расторжения договора купли-продажи и возврата своих денег. В итоге суд встал на сторону потребителя, удовлетворив его требования”, – пишет местное издание.

После судебных разбирательств мужчина вернул не только стоимость автомобиля – 19 миллионов тенге, но и дополнительные суммы: неустойку в 959,5 тысячи тенге, убытки в размере 62,8 тысячи тенге, компенсацию морального вреда в 100 тысяч тенге и судебные расходы – почти 204 тысячи тенге. Общая сумма возврата составила более 20,5 млн тенге.

В департаменте напоминают, что, если ваши права были нарушены, не стоит откладывать решение проблемы. Подать жалобу можно через портал Е-otinish или позвонив на горячую линию по номеру: 55 10 70.

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