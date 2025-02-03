Теряется ли грант при переводе из вуза в вуз в Казахстане

В 2023-2024 учебном году перевелись из одного вуза в другой по Казахстану более 24 тысяч студентов. Теряется ли переводе грант? Нужно ли доплачивать? Нюансы выяснял корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

Что нужно знать студентам

Как сообщили в Министерство науки и высшего образования, перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую, из одного вуза в другой осуществляется в период летних и зимних каникул.

При этом учитываются направление подготовки, профиль программы, успеваемость, учебные достижения и были ли нарушения академической честности.

Кроме того, стоит запомнить, что перевод студентов с программ, требующих творческой подготовки, на другие программы возможен только при наличии сертификата ЕНТ с баллом не ниже минимального порога, установленного правилами приема. Перевод студентов с других программ на педагогические программы также возможен при наличии сертификата ЕНТ с баллом не ниже установленного порога.



"При соответствии вышеуказанным требованиям студент может написать заявление о переводе в другой вуз на имя ректора в каникулярное время", - отметили в ведомстве.

Теряется ли грант при переводе в другой вуз?

Мы уточнили этот вопрос у пресс-службы Министерства. Оказалось, что есть нюансы.

"Студент, обучающийся по образовательному гранту переводится с сохранением образовательного гранта в другой вуз. Студенты, поступившие по образовательным грантам, утвержденным для отдельных вузов, а также на педагогические специальности в пределах выделенной квоты, переводятся в другой вуз только на платной основе", - сообщили в пресс-службе.



Кроме того, перевод студентов, магистрантов, слушателей резидентуры из других вузов в национальные вузы осуществляется при условии дополнительной оплаты разницы в стоимости образовательного гранта обучающихся.

"Стоимость образовательного гранта в национальных вузах выше, чем в других вузах. Поэтому обучающийся оплачивает разницу в стоимости образовательного гранта", - сообщили в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что определение порядка перевода обучающихся относится к компетенции вузов. Высшие учебные заведения самостоятельно разрабатывают, утверждают и обеспечивают соблюдение правил перевода обучающихся в соответствии с нормами правил деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования, которые утверждены приказом министра образования от 2018 года. Ознакомиться со списком необходимых документов можно на портале egov.kz.