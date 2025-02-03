Чего нельзя делать жильцам жилых комплексов в Казахстане: памятка соседям

Конфликты с соседями могут превратить жизнь в многоквартирном доме в настоящую головную боль: шумные вечеринки, неубранный мусор или порча общего имущества – все это огорчает и раздражает. Но подобные нарушения регулируются и наказываются законом. Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Айтан Елеусизов помог нам собрать наиболее часто встречающиеся нарушения и рассказал, какое наказание за них ждет. А Tengri Life собрал их в короткие памятки, чтобы было удобно распечатать и развесить в подъездах вашего ЖК. Памятки актуальны для всех жителей многоэтажек Казахстана.

Фото: depositphotos.com

За что могут оштрафовать жильцов ЖК в Казахстане: памятка в подъезды

Конфликты с соседями могут превратить жизнь в многоквартирном доме в настоящую головную боль: шумные вечеринки, неубранный мусор или порча общего имущества – все это огорчает и раздражает. Но подобные нарушения регулируются и наказываются законом. Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Айтан Елеусизов помог нам собрать наиболее часто встречающиеся нарушения и рассказал, какое наказание за них ждет. А Tengri Life собрал их в короткие памятки, чтобы было удобно распечатать и развесить в подъездах вашего ЖК. Памятки актуальны для всех жителей многоэтажек Казахстана.

фото: TengriNews

Штрафы: что запрещено делать в подъезде

Выставлять пакеты с мусором в подъезд

Даже аккуратно упакованный пакет с мусором, оставленный у двери в подъезде, считается нарушением правил и подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях: статья 434-2, "Загрязнение мест общего пользования".

"Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах.

Штраф: от 10 до 20 МРП (от 39 320 тенге до 78 640 тенге) для физических лиц, в зависимости от ситуации".

Выкидывать окурки мимо урны, в том числе из окон, а также курить в подъезде

Выброшенный окурок из окна или балкона вашей квартиры является нарушением правил и подпадает под действие КоАП, статья 434-2 "Загрязнение мест общего пользования".

"Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах.

Штраф: от 10 до 20 МРП (от 39 320 тенге до 78 640 тенге) для физических лиц, в зависимости от ситуации".

Курение в местах общего пользования, в том числе в подъезде, расценивается как нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табаком для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, регулируется законодательством.

"Статья 441 КоАП "Загрязнение мест общего пользования, курение в неустановленных местах".

Штраф: 15 МРП (58 980 тенге)".

Распивать алкоголь в подъезде

Шумные компании, которые распивают алкогольные напитки в подъезде многоквартирного дома, не только мешают соседям, но и нарушают правила общественного порядка.

Распитие алкоголя в подъездах жилого дома подпадает под действие статьи 440 Кодекса "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

"Нарушение общественного порядка.

Штраф: 5 МРП (19 660 тенге)".

Рисовать на стенах подъезда или портить фасада здания

Тот, кто оставляет свой "автограф" на стенах подъезда или фасада жилого дома, не только портит внешний вид, но и нарушает закон.

Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах подпадает под действие Кодекса.

"Нарушение норм благоустройства и общественного порядка.

Штраф: 50 МРП (197 600 тенге) или административный арест на срок от 5 до 20 суток".

Складировать мусор после ремонта

Даже временное складирование строительного мусора возле дома или на общей территории после ремонта считается нарушением правил благоустройства.

Складирование строительного мусора после ремонта в подъездах или на общих территориях подпадает под действие статьи 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

"Нарушение правил благоустройства и безопасности, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов.

Штраф: от 20 до 30 МРП (от 78 640 до 117 960 тенге) для физических лиц".

Оставлять велосипеды, коляски и другие личные вещи в подъезде

Оставление велосипеда в коридоре или хранение старой мебели на лестничной клетке может создать препятствия для эвакуации и нарушить правила пожарной безопасности.

Хранение личных вещей (например, велосипедов, мебели) в местах общего пользования подпадает под действие статьи 410 КоАП "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности."

"Нарушение правил пожарной безопасности и порядка.

Штраф: от 5 до 10 МРП (от 19 660 до 39 320 тенге) для физических лиц".

Выгуливать собак в неположенном месте или держать животных в подъезде

Выгул животных в неположенных местах или их содержание в подъезде, а также на лестничной клетке может не только вызывать дискомфорт у соседей, но и нарушать санитарные нормы.

Выгуливание домашних животных в подъездах или других местах общего пользования подпадает под действие статьи 407-2 КоАП "Нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными".

"Нарушение санитарных норм.

Штраф: от 10 до 20 МРП (от 39 320 до 78 640 тенге) для физических лиц".

Шуметь по ночам

Громкая музыка или ремонтные работы ранним утром или поздним вечером, нарушающие покой соседей, могут стать основанием для штрафа.

Нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни подпадает под действие статьи 437 КоАП и "Нарушение тишины."

"Шум, мешающий отдыху и спокойствию соседей. Для физических лиц – 5 МРП (19 660 тенге).

Для субъектов малого бизнеса – 20 МРП (78 640 тенге).

Для субъектов среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге).

Для крупных предпринимателей – 100 МРП (393 200 тенге).

Размер штрафа зависит от категории нарушителя, поэтому суммы для физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса отличаются".

Штрафы: что запрещено делать в общественных местах (в том числе и на территории ЖК)

Приставать к соседям

Если кто-то пристает к соседям в подъезде или на территории многоквартирного дома с оскорблениями или нежелательными предложениями, это является нарушением общественного порядка и может привести к штрафу.

Оскорбительное приставание к физическим лицам подпадает под действие статьи 449 КоАП "Приставание в общественных местах".

"Нарушение общественного порядка и уважения к окружающим.

Штраф: от 5 до 10 МРП (от 19 660 до 39 320 тенге) или административный арест сроком до 5 суток".

Справлять нужду на улице или в подъезде

Если кто-то справляет нужду в общественном месте, например во дворе, возле подъезда или в самом подъезде, то это нарушает нормы общественного порядка и санитарные условия, что может повлечь штраф.

Оправление естественных нужд в общественных местах подпадает под действие статьи 434 Кодекса "Мелкое хулиганство."

"Нарушение норм общественного порядка и санитарных условий.

Штраф: 20 МРП (78 640 тенге) или административный арест на срок от 5 до 15 суток".

фото: TengriNews

Штрафы: что запрещено делать на уличной территории ЖК

Парковать автомобили в неположенных местах

Парковка автомобиля на газоне или в парковой зоне может привести к повреждению зеленых насаждений и подпадает под статью о нарушении благоустройства территории.

Парковка автомобиля на зеленом насаждении подпадает под действие статьи 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

"Нарушение правил благоустройства.

Штраф: от 5 до 30 МРП (от 19 660 до 117 960 тенге) для физических лиц".

Парковка автомобиля прямо перед подъездом может мешать другим жильцам и нарушает правила остановки транспортных средств, создавая затруднения для проезда.

Парковка автомобиля перед подъездом подпадает под действие статьи 597 Кодекса "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".

"Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Штраф: от 5 до 30 МРП (от 19 660 до 117 960 тенге) для физических лиц".

Мыть автомобиль во дворе

Мытье автомобиля во дворе многоквартирного дома, особенно с использованием химических веществ, может привести к загрязнению территории и нарушению санитарных норм.

Мытье автомобиля во дворах многоквартирных домов подпадает под действие статьи 505 Кодекса "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

"Нарушение правил благоустройства.

Штраф: от 5 до 30 МРП (от 19 660 до 117 960 тенге) для физических лиц".

Долго греть автомобиль во дворе жилого дома и паркинге

Об этом виде нарушения ходит много разговоров. Как пояснила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, прогревать авто можно хоть 55 минут, главное, чтобы это никому не мешало.

"Если ваш включенный двигатель не мешает жителям, то и административного правонарушения тут нет. Если же вы водитель гудящего и рычащего КамАЗа или трактора, стоите, прогреваетесь в жилом дворе и дымите на всю округу, то жители, конечно, могут пожаловаться", - сказала депутат.

Но правила все же таковы, что, если авто с работающим двигателем стоит на месте больше пяти минут, если оно доставляет кому-то неудобства, это считается нарушением закона.

Согласно первой части статьи 597 КоАП "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств", штраф за прогрев двигателя в паркинге: "На первый раз – 5 МРП (19 660 тенге).

При повторном нарушении в течение года – 10 МРП (39 320 тенге)".

Самые распространенные нарушения в многоквартирных домах Алматы

Мы решили узнать, какие нарушения порядка в многоквартирных домах Алматы регистрируются чаще всего.