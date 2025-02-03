Новый стандарт? Необычный госномер заметили на авто в Алматы

Фото: depositphotos.com

На кадре видно, что у автомобиля на госномере буквенный ряд идет перед цифрами и состоит всего из двух букв. Что отличает его от стандартного госномера, в котором буквенный ряд идет после цифр и состоит из трех букв. Читатель попросил узнать, значит ли это, что в Казахстане начали выдавать госномера нового образца.

Ответить на этот вопрос нам не смогли ни в спецЦОНе Алматы, ни в городском департаменте полиции. И только в МВД в ответе на официальный запрос нам сообщили, что такой вид государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) "соответствует новым требованиям стандарта спецслужб".

"Данный тип ГРНЗ принадлежит специальным службам Республики Казахстан. Вместе с тем сообщаем, что особенности специальных ГРНЗ регламентированы правилами об утверждении форм и образцов государственных регистрационных номерных знаков, утвержденных приказом министра внутренних дел от 19 декабря 2015 года", - отметили в пресс-службе МВД.

Наша редакция разобрала, какие типы специальных госномеров существуют и как их отличать.

В Казахстане существуют различные типы специальных государственных регистрационных номерных знаков, отличающихся по формату, цвету и символике, в зависимости от назначения и ведомственной принадлежности транспортных средств. Рассмотрим основные из них.

Пограничная служба КНБ

Номерной знак КНБ имеет зеленый фон и звезду. Как объяснили в Пограничной службе КНБ, этот цвет символизирует принадлежность к Пограничной службе, где зеленый цвет присутствует на флаге, эмблеме и форменной фуражке. Звездочка на номере подчеркивает принадлежность службы к войскам Республики Казахстан. Буквы BS расшифровываются как Border Service, что в переводе с английского означает "Пограничная служба".

Отметим, на госномере, о котором мы писали выше, тоже стоят буквы BS. Возможно, именно об этих специальных службах говорили в МВД.

Юридические лица

Нужно отметить, что две буквы вместо привычных трех не такая уж редкость на госномерах. Автомобильные номера, зарегистрированные на юридические лица, обычно имеют формат с двумя буквами и тремя цифрами. Такой формат применяется для транспортных средств, находящихся на балансе организаций. Однако существуют исключения: комбинации букв AV, KZ и SK используются для автомобилей, принадлежащих Управлению делами Президента и его службе охраны.

В Казахстане цвет и буквенные обозначения на автомобильных номерах указывают на специальный статус транспортного средства. Так, автомобили дипломатических представительств оснащены номерами с красным фоном.

Буква D обозначает дипломатов, а T - технический персонал. Желтые номерные знаки предназначены для определенных категорий транспорта.

Буквенные обозначения на них следующие:

HC - автомобиль почетного консула;

M - транспорт представительства или филиала иностранной компании;

Н - автомобиль казахстанской компании с иностранным участием;

F - личный транспорт иностранного гражданина или лица без гражданства.

Транспортные средства Министерства обороны имеют номера с пятиконечной звездой вместо государственной символики. Буквенные обозначения включают "МО" (Министерство обороны) или "MP" (Military Police). Цветовая схема может быть представлена белыми символами на черном фоне, или, наоборот, автомобили Министерства внутренних дел оснащены синими номерами с белыми символами.