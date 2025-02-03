Двойное убийство раскрыли в Казахстане спустя 25 лет

Сотрудники МВД при координации органов прокуратуры раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в МВД, убийство произошло в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.
В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.
"Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и "выйти" на подозреваемых. В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
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