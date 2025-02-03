Двойное убийство раскрыли в Казахстане спустя 25 лет

Сотрудники МВД при координации органов прокуратуры раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Кадр из видео

Как сообщили в МВД, убийство произошло в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.