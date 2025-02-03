Водители "Яндекс. Такси" в Казахстане просят доплаты у пассажиров

В социальных сетях появилась жалоба на “Яндекс. Такси” в Казахстане, передает Liter.kz .

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Девушке пришлось доплатить водителю “Яндекс”, а за что, она так и не поняла.

“Время ожидания показывает в сотке восемь минут, решила раньше выйти к машине, стоит. Оплатила согласно счета 2500, водитель говорит, еще 290 тенге, 2790 по счету. Спрашиваю, за что, не знаю, говорит водитель, можете не доплачивать эти 290 тенге, в последнее время так “Яндекс” делает. Это что значит?” – возмутилась пассажирка.

В пресс-службе такси удивились так же, как и девушка, но обещали все проверить.

Как оказалось, пользователи сети давно возмущены такими действиями водителей.