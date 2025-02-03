Водители "Яндекс. Такси" в Казахстане просят доплаты у пассажиров

В социальных сетях появилась жалоба на “Яндекс. Такси” в Казахстане, передает Liter.kz.
Девушке пришлось доплатить водителю “Яндекс”, а за что, она так и не поняла.
“Время ожидания показывает в сотке восемь минут, решила раньше выйти к машине, стоит. Оплатила согласно счета 2500, водитель говорит, еще 290 тенге, 2790 по счету. Спрашиваю, за что, не знаю, говорит водитель, можете не доплачивать эти 290 тенге, в последнее время так “Яндекс” делает. Это что значит?” – возмутилась пассажирка.
В пресс-службе такси удивились так же, как и девушка, но обещали все проверить.
Как оказалось, пользователи сети давно возмущены такими действиями водителей.
“Цены заоблачные с потолка! Выезжая по следующему адресу, сразу включают ожидание. Я тоже заранее вышла и вижу, что, оказывается, уже ожидаю пять минут и цена крутится”.
“Вчера заказала такси. По карте и по факту его на месте не было, включил прибытие, ожидание, потом пропал и долг навешал”.
“Я уже не раз сталкивалась с таким, писала в службу подержки, в ответ тишина, крайних нет”.
“Кстати, они еще не доехав, включают, что уже приехали. Или система так настроена у них. А потом за ожидание доплачиваешь”.
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