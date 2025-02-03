Ажиотаж на столичных заправках обсуждают горожане

Ажиотаж на заправках, связанный с официальной отменой государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо, обсуждают горожане, передает Liter.kz.

Кадр из видео

Видео со скоплением машин на автозаправке в Астане распространилось в Сети. Астанчанин запечатлел скопление машин на одной из столичных заправок, предполагая, что связано это с желанием заправить автомобиль, пока не поднялись цены на бензин.

Пользователи соцсети активно оставляют комментарии под видео.

"На всю жизнь не запасешься!", "Перед смертью не надышишься…", "На всю жизнь не заправятся!", "Очередь перед подорожанием ГСМ. На всю жизнь не запасаешься", — пишут пользователи под видео.

Напомним, министр энергетики подписал указ об отмене государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо. Он вступил в силу в полночь 30 января.