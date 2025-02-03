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03.02.2025, 10:43

Таможня Казахстана: Поставки цветов в Россию выросли в 50 раз

Новости Казахстана 0 834

Казахстан почти догнал Нидерланды по экспорту цветов в Россию, передает Lenta.ru

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С января по ноябрь минувшего года импорт казахстанских цветов в Россию увеличился в 50 раз и составил 28 тысяч тонн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу Казахстана.

В аналогичный период 2023 года шла речь о 552 тоннах. Таким образом в прошлом году Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в РФ. За 11 месяцев эта европейская страна продала в Россию 32 тысячи тонн.

Отмечается, что Россия является основным рынком сбыта казахстанских цветов. Причем самый высокий спрос предъявляется на розы. С января по ноябрь 2024 года 97 процентов отгрузок пришлось именно на них. Кроме того, было поставлено 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем, 22,1 тонны лилий.

В декабре 2024 года правительство России решило сохранить до конца 2025 года повышенную пошлину на импорт цветов из недружественных государств. Она составляет 20 процентов, но не меньше 1,3 евро за килограмм. Прежде речь шла о пяти процентах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Осталось найти место в Казахстане, где выращивают такое количество цветов.
03.02.2025, 07:08
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