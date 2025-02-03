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03.02.2025, 12:36

Рост цен резко ускорился в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 639

Астана. 3 февраля. КазТАГ – Годовая инфляция в январе 2025 года в Казахстане составила 8,9%, месячная – 1,1%, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

фото: 2gis.kz
фото: 2gis.kz

«Инфляция в Казахстане в январе 2025 года ускорилась: за год составила 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%), за месяц – 1,1% (в предыдущем месяце – 0,9%)», - говорится в сообщении бюро в понедельник.

Согласно информации, услуги за год выросли на 13,8%, непродовольственные товары – на 8,4%), продовольственные товары – на 5,8%. По сравнению с январем 2024 года тарифы на холодную воду выросли на 43,2%, водоотведение – на 26,1%, отопление центральное – на 23,1%, горячую воду – на 21,3%, электроэнергию – на 18,9%, газ, по сетям – на 12%, вывоз мусора – на 10,3%.

Также: цены на картофель выросли на 59,3%, лук репчатый – на 25,1%, минеральную и питьевую воду на 16,7%, табачные изделия – на 14,6%, кондитерские изделия – на 13,3%, масло сливочное – на 13%, прохладительные напитки – на 12,3%, рыбу переработанную и консервированную – на 11,9%, фруктовые и овощные соки – на 11%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,6% и морковь – на 5,3%.

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