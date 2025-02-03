“Мой просчет“: Черчесов назвал причину неудач в сборной Казахстана

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Черчесов просчитался с выбором стадиона для сборной

В том же интервью экс-наставник национальной команды заявил, что при назначении не знал, что команде придется играть свои матчи в Алматы из-за реконструкции столичной "Астана Арены".

"Мой просчет в том, что не задал вопрос о домашней арене при назначении, не знал, что не будет возможности играть на искусственном поле, это оказалось нашим минусом, тогда как синтетика стала бы плюсом. Жалею, что не спросил, а был поставлен уже перед фактом", - рассказал специалист в интервью.

Отметим, что Станислав Черчесов провел у руля национальной команды шесть матчей. За это время сборная Казахстана потерпела пять поражений при одной ничьей, и не забила ни одного гола. Все домашние игры команда проводила на стадионе "Центральный" в Алматы, а реконструкция "Астана Арены" была завершена только в январе 2025 года.

Черчесов высказался о конфликте из-за "шутки про французский язык"

Напомним, после игры со Словенией в Алматы российский специалист "решил пошутить". Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: "Ты по-французски сейчас говоришь?". На видео видно, что журналист был в форме "Пари Сен-Жремен", с чем и был связан ответ Черчесова.

С тем журналистом, который пришел на вашу пресс-конференцию в куртке "ПСЖ", потом общались?

"Нет. Хотя попросил федерацию подготовить куртку сборной - хотел вручить, говорили, что он будет на одном мероприятии, но его там не оказалось", - заявил Черчесов в интервью "Спорт-Экспресс".

После "шутки", которая вызвала резонанс в СМИ и социальных сетях, Казахстанская федерация футбола наложила на тренера штраф в размере 738 тысяч 400 тенге.