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03.02.2025, 14:27

Петицию против снижения порога НДС запустили в Казахстане

Новости Казахстана 0 478

В Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. Она опубликована на портале e-Petition.kz, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com
В петиции отмечается, что первым предложил снизить порог постановки на учет по НДС до 15 млн тенге глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин.

Данная мера, как уверены авторы петиции Ануарбек Скаков и Жангельды Сулейманов, существенно приведет к ухудшению положения МСБ, и, вероятно, к сокращению численности малого бизнеса в целом.

Сегодняшний порог в 20 тысяч МРП, что на 2025 год составляет 78,6 млн тенге, является достаточно низким и некомфортным для МСБ. Поэтому многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог.

А постановка на учет по НДС, как отмечают авторы, обяжет предпринимателей добавлять к ценам на их товары, работы, услуги, еще и сумму НДС, которую планируется поднять до 20%. То есть это грозит увеличением цен на 20%. Но в действительности, уверены заявители, цены повысятся более значительно.

"В-третьих, многие представители МСБ не имеют права относить НДС в зачет, так как либо сами создают свои товары, работы, услуги, либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому, предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС, добавленную к цене на их товары, работы, услуги.

В-четвертых, НДС во всем мире считается самым сложным налогом для исчисления. И у нас в Казахстане судебные органы и Высшая аудиторская палата отмечала неопределенности и многочисленные нарушения в толковании НДС со стороны налоговых органов.

НДС требует представления ежеквартальных деклараций, ведения налоговых регистров и полноценного бухгалтерского учета, выписки электронных счетов-фактур, их учета, а также проверки полученных ЭСФ. Всего этого сегодня МСБ не обязан делать. И поэтому, предприниматели вынуждены будут привлекать бухгалтеров, а это дополнительные расходы каждый месяц", - считают авторы петиции.

Отмечается также, что большинство претензий налоговых органов касается НДС. А это значит, что МСБ тоже будет получать огромное количество уведомлений камерального контроля и/или предписаний о налоговых проверках.

"Учитывая особое внимание налоговых органов к НДС, предприниматели вынуждены будут уделять огромное внимание оформлению сделок как со своими покупателями, так и с поставщиками. В том числе, заключению договоров. А для этих задач нужны будут юристы, труд которых придется также оплачивать МСБ.

В-восьмых, налоговые органы применяют жесткие меры в сфере НДС за любые нарушения, и часто эти меры необоснованные. Такие, как "арест" счетов, снятие с учета по НДС и блок ЭСФ. Такие меры приводят почти всегда к банкротству и ликвидации бизнеса.

Мы привели восемь негативных последствий для МСБ. В реальности, их будет больше. Ясно, что понижение порога приведет к сокращению МСБ или затруднит его. Просим Вас отказаться от идеи о снижении порога постановки на учет по НДС до 15 миллионов тенге", - подытожили авторы петиции.

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