Казахстанский чиновник и депутаты разыграли “квартирную“ аферу на 670 миллионов

В Антикоррупционной службе рассказали о расследовании в отношении чиновника и депутатов районного маслихата в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz .

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По данным Антикора, завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата.

"Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 миллиона тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения", - говорится в сообщении.

Следственным судом в отношении подозреваемых санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Сообщается, что в рамках расследования были наложены аресты на денежные средства и на различное имущество подозреваемых на сумму более 640 миллионов тенге. Кроме того, подозреваемые добровольно частично погасили материальный ущерб в сумме 359 миллионов тенге.