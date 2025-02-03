Казахстанец лишился миллионов после звонка в WhatsApp о замене электросчетчика

Пенсионер из Актюбинской области стал жертвой мошенников, которые под видом сотрудников "Трансэнерго" и банка обманом выманили у него более двух миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По официальным данным, на телефон пенсионера посредством WhatsАpp позвонил неизвестный, представившись сотрудником "Трансэнерго". Звонивший сообщил, что пожилому мужчине необходимо заменить электросчетчик и для бесплатной замены необходимо продиктовать SMS, поступившее с номера 1414.

"Далее звонит якобы сотрудник банка, который сообщает, что мошенники оформляют кредит на его имя и позвонят из полиции. "Следователь" сообщил, что позвонят из банка и необходимо выполнить все условия менеджера. Таким образом, потерпевший перевел на "безопасный счет" более двух миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В полиции призвали граждан быть внимательными при поступлении подобных звонков.