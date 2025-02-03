Штрафа за прогрев машины более 5 минут не существует - депутаты

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Как сообщили в пресс-службе Мажилиса, в ходе дискуссии депутаты, обращаясь к вице-министру внутренних дел Игорю Лепехе, подчеркнули важность оперативного реагирования на резонансную информацию, "вводящую граждан в заблуждение". В частности, как пояснили депутаты, речь шла "о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут".

"Про прогрев нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка (скорее всего Лепеха имел в виду стоянку - прим.) в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство для жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению. В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Эта проблема из пальца высосана", – заверил заместитель министра.

Откуда появилась информация о штрафе за 5 минут прогрева

В правилах дорожного движения дается такое определение стоянке - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

То есть, если машина стоит до пяти минут - это остановка, если больше пяти минут - это уже стоянка.

Теперь обратимся к пункту 88 ПДД, там перечисляют случаи, когда стоянка запрещена.

Подпункт пятый говорит, что запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям.

Получается, что если вы стоите с работающим двигателем и это создает неудобство для жителей, то вы нарушаете правила стоянки автомобилей. Это подпадает под статью 597 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Штраф за прогрев двигателя в таком случае составляет на первый раз 5 МРП (19 660 тенге), а если попадетесь повторно в течение года, - 10 МРП (39 320 тенге).

Получается, когда депутаты и сотрудники МВД говорят о том, что нормы о штрафе за прогрев в пять минут нет, они имеют в виду, что полицейские не ходят по домам и не штрафуют всех подряд автовладельцев. Но если кто-то из ваших соседей пожалуется на вас, то вас оштрафуют, и таких примеров в стране уже достаточно.