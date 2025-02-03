Смертельный удар на автостоянке: казахстанца приговорили к 11 годам

В Актюбинской области за три дня раскрыли убийство администратора, обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры области.

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Как сообщили в ведомстве, при координации прокуратуры Хромтауского района в трехдневный срок завершено расследование уголовного дела по факту убийства.

"8 декабря 2024 года в городе Хромтау сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК "Убийство", назначен процессуальный прокурор. 12 декабря 2024 года уголовное дело направлено прокуратурой района в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре региона.

По официальным данным, 16 января 2025 года суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. Приговор не вступил в законную силу.