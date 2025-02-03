Россиянки жалуются на побочные эффекты гормонального препарата из Казахстана

Они отмечают, что таблетки, которые должны нормализовать гормональный баланс и облегчать менструальные боли, вызывают кровотечения, резкие перепады давления и сильные боли.

Речь идет о комбинированном оральном контрацептиве немецкого производства, который назначается не только для предотвращения беременности, но и для лечения гинекологических заболеваний.

Жалобы появились после того, как в аптеках начали продавать упаковки с инструкцией на русском и казахском языках. По словам пациенток, именно такие таблетки вызывают побочные реакции, тогда как версия препарата с русской маркировкой не вызывала проблем.

Женщины поделились своими историями в соцсетях и на медицинских форумах.

«У меня начались перепады настроения, увеличилась грудь, обильные высыпания по телу, боль внизу живота после начала приема казахской упаковки. На самом препарате я уже полтора года. Это единственный препарат, который мне полностью подошел, подбирали с врачом. Для меня стало шоком то, что немецкую упаковку сейчас почти не найти. Пришлось закупаться на будущее…», – рассказала Алесса.

«На шестой день приема таблеток из упаковки на казахском языке началось кровотечение, которое не прекращалось. Гинеколог выписал мне другой препарат и кровоостанавливающие таблетки. Врач рассказала, что с такими проблемами от препарата я у нее не единственная. Надеюсь, что все исправится со здоровьем. Не знаю, что напихали в эти таблетки», – поделилась Мария.

После волны негативных отзывов рейтинг препарата на российском сайте «Аптека.ру» снизился вдвое. Некоторые пациентки требуют провести фармакологическую экспертизу.

Компания Байер, выпускающая препарат, в свою очередь заявила, что состав лекарства не изменился.

«Упаковка была обновлена в рамках приведения в соответствие с требованиями ЕАЭС, изменения вступили в силу 31.05.2023. Изменения, в частности, затрагивают внутреннюю сторону книжки-раскладушки картонной, на которой после введения в действие изменений отсутствует текст. Состав препарата не изменился», – сообщили в АО «БАЙЕР».

Несмотря на официальные заверения, многие пациентки подозревают, что либо таблетки являются подделкой, либо изменения в производственном процессе повлияли на их эффективность и безопасность.