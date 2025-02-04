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03.02.2025, 19:56

4 килограмма в одни руки: продажу картофеля ограничили на западе Казахстана

Новости Казахстана 0 590

Актюбинцам стали продавать не больше четырех килограмм картофеля в одни руки. Ограничения ввели в социальных павильонах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz
Фото ©️ Tengrinews.kz

В Актобе продолжается ажиотаж вокруг картофеля. На коммунальных мини-рынках его начали отпускать не более 4 килограммов в одни руки. По словам горожан, 3 февраля в социальном павильоне картофель по цене 116 тенге за килограмм отсутствовал – полки были пустыми. Позже завоз состоялся, однако, как рассказала одна из местных жительниц, покупателям разрешили приобрести только один пакет.

"Четыре килограмма картофеля дают в магазине на одного человека. Проблема с картофелем", - комментирует жительница города Актобе.

Тем временем в соцсетях появилось видео из одного из супермаркетов Актобе, где продается картофель по низкой цене. Однако его качество разочаровало покупателей: многие клубни вялые, с гнилью.

Горожане утверждают, что выбрать качественный картофель практически невозможно. В социально-предпринимательской корпорации региона заявили, что испорченного картофеля на прилавках сейчас нет, а распространяемое в сети видео старое.

По данным "СПК-Актобе", сейчас на местные коммунальные мини-рынки поставляют до 40 тонн картофеля в неделю. Однако этого объема не хватает: картофель по 116 тенге актюбинцы разбирают очень быстро. В связи с этим было принято решение ввести ограничения на продажу.

"Социальный картофель продается на мини-рынках "Табыс" по цене 116 тенге за килограмм. Реализовывается 35-40 тонн в неделю. Мы попросили арендаторов продавать картофель только в розницу, фасованные пакеты примерно по 5-7 килограммов, дабы избежать спекуляции. Потому что были желающие, которые приходили и хотели купить дешевый картофель сразу по несколько мешков. Только в связи с этим ввели ограничения", - прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента продовольственного обеспечения "СПК-Актобе".

Социальный картофель продается и в сети супермаркетов по той же цене - 116 тенге за килограмм. Овощ мелкий, но покупатели все равно охотно его разбирают.
 

Фото и видео Tengrinews.kz

Цена коммерческого картофеля достигает 400–500 тенге за килограмм. По данным "СПК-Актобе", запасы картофеля в области составляют 1164 тонны, а еженедельно в социальные павильоны и супермаркеты поставляется около 100 тонн.

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