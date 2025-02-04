Москвич нашел свой угнанный автомобиль в Казахстане и стал фигурантом уголовного дела

Житель Москвы сдал свой "Мерседес" в аренду, а потом понял, что машину угнали. Парень провёл собственное расследование и нашёл машину в Казахстане, но когда попытался её вернуть — сам оказался фигурантом дела об угоне, передает Tengri Auto со ссылкой на Dagestan News .

Фото: vk.com/volgogradnewsnet

Максим Мальков сдал свой "Мерседес" S-класса в аренду в октябре 2024 года, но через месяц потерял след своей машины и понял, что ее угнали. Вместе с полицейскими он выяснил, что арендатор перепродал "Мерседес". Арендатора задержали, он признался, что продал авто незнакомцу. А вскоре полиция вышла и на покупателя — им оказался некий Магомедали из Махачкалы.

Последний рассказал мужчине, что "Мерседес" якобы продан на запчасти. Максим начал собственное расследование: изучил соцсети покупателя и выяснил, что его автомобиль находится в Уральске.

Мужчина приехал за ним в Казахстан, нашел его припаркованным возле одного из бильярдных клубов. Он дождался вечера, а потом открыл машину своим ключом и уехал на ней в Россию. На границе, пока таможенник заполнял документы, на пост прибыла полиция вместе с новым хозяином автомобиля, который заявил об угоне.

В итоге автомобиль отправили на штрафную стоянку, а на Максима возбудили дело по статье "Самоуправство" и запретили выезд из страны. Сейчас мужчине помогает генконсульство России в Казахстане разобраться с этим делом.