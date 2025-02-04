Евгений Чебатков записал видео о знаменитом стереотипе о казахах

Юморист и стендап-комик Евгений Чебатков опубликовал в Instagram видео, где с юмором разобрал популярный стереотип о казахах и наглядно его подтвердил, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: afisha.ru

В видео Чебатков делится историей о встрече с таксистом, уроженцем Кыргызстана, который рассказал ему об одной характерной черте, присущей всем казахам.

«Мы разговорились, и он спросил меня: «Откуда вы?» Я ответил, что из Казахстана. А он сказал: «О, я люблю Казахстан, у меня там много друзей. Но есть одна вещь, которую я никак не могу понять. Казахи любят понтоваться. Даже автомобильные номера они стараются сделать «блатными». Вот этого я не понимаю». Я только улыбнулся и ответил: «Ну что есть, то есть – некоторые у нас действительно это любят», – рассказывает на видео Евгений Чебатков.

Затем Чебатков с улыбкой показывает в видео свою машину марки KIA с казахстанскими номерами 555.

«Боже, какой я лицемер», – заключает Чебатков.

Ранее сообщалось, что казахстанцы потратили 10 млрд тенге на красивые номера для своих машин.