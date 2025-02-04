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04.02.2025, 07:40

Евгений Чебатков записал видео о знаменитом стереотипе о казахах

Новости Казахстана 0 466

Юморист и стендап-комик Евгений Чебатков опубликовал в Instagram видео, где с юмором разобрал популярный стереотип о казахах и наглядно его подтвердил, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: afisha.ru
Фото: afisha.ru

В видео Чебатков делится историей о встрече с таксистом, уроженцем Кыргызстана, который рассказал ему об одной характерной черте, присущей всем казахам.

«Мы разговорились, и он спросил меня: «Откуда вы?» Я ответил, что из Казахстана. А он сказал: «О, я люблю Казахстан, у меня там много друзей. Но есть одна вещь, которую я никак не могу понять. Казахи любят понтоваться. Даже автомобильные номера они стараются сделать «блатными». Вот этого я не понимаю». Я только улыбнулся и ответил: «Ну что есть, то есть – некоторые у нас действительно это любят», – рассказывает на видео Евгений Чебатков. 

Затем Чебатков с улыбкой показывает в видео свою машину марки KIA с казахстанскими номерами 555. 

«Боже, какой я лицемер», – заключает Чебатков. 

Ранее сообщалось, что казахстанцы потратили 10 млрд тенге на красивые номера для своих машин.  

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