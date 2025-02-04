Подросток попал в реанимацию после избиения одноклассниками в Қонаеве

В городе Қонаев Алматинской области избили ученика девятого класса. Сейчас мальчик в больнице, полиция возбудила дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com

О произошедшем сообщила на своей Instagram -странице журналист Гульмира Абыкай.

По ее информации, ученики девятого класса под городским мостом избили своего одноклассника.

"Ребенок попал в отделение реанимации и сейчас находится в больнице", - сообщила журналист.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств произошедшего.

В рамках указанных работ по делу будет принято окончательное процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении полиции.