Храните квитанции годами: налоговики Казахстана расставили новую ловушку

Казахстанцы, оформившие налоговые вычеты, теперь обязаны ежегодно сдавать декларацию о доходах (форма 270). И это несмотря на то, что заключительный этап всеобщего декларирования пока отложили. Под обязательную отчетность попадают обычные работники, бюджетники и многодетные семьи.

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Стоит ли вообще оформлять вычет, если он обязывает к постоянной сдаче документов? Отказ — потеря денег, но оформление — головная боль с отчетами и проверками. Что выбрать? Тем временем власти обсуждают новые налоговые правила, но четких решений пока нет. Как так произошло и что делать, разбирался корреспондент inbusiness.kz.

Пока в министерстве национальной экономики (МНЭ) предлагают объединить ряд фискальных вычетов (до 118 МРП) в единый до 360 МРП в год (1,4 млн тенге в 2025 году), минфин нашел способ обязать казахстанцев сдавать декларации.

Налогоплательщики, желающие воспользоваться налоговыми вычетами, должны подавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) и предоставлять [госоргану] подтверждающие документы, заявили inbusiness.kz в комитете государственных доходов (КГД). К этой декларации необходимо приложить копии подтверждающих документов для осуществления контроля со стороны органов госдоходов. Проверка вычетов проходит в течение года, возврат налогов за 2025 год возможен до 15 сентября 2027 года.

"Для зачета или возврата превышения по индивидуальному подоходному налогу органы государственных доходов проводят сверку на правомерность применения налоговых вычетов. Сверка проводится в течении года после срока представления декларации о доходах и имуществе. Возврат по обязательствам за 2025 год будет произведен до 15 сентября 2027 года", - подчеркнули в КГД.

Что отражать в декларации по форме 270?

Декларация о доходах и имуществе физического лица по форме 270 представляется по месту жительства (пребывания) не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации. В ней следует отражать все доходы и поступления за год. Это делается для того, чтобы сравнить данные первоначальной (входной) декларации с тем, что появилось позже.

В декларации о доходах и имуществе формы 270 необходимо указать:

• доходы за год, включая имущественный доход (например, от продажи личной недвижимости, доли в жилом доме по договору о долевом участии, сдачи жилья в аренду), доходы из зарубежных источников и доходы от личного подсобного хозяйства;

• налоговые вычеты;

• имущество, которое было приобретено, отчуждено или получено безвозмездно за пределами страны;

• исчисление индивидуального подоходного налога (ИПН) — зачет и возврат суммы превышения (с 1 января 2025 года);

• активы за границей, включая недвижимость, ценные бумаги, инвестиционное золото, доли в уставном капитале юридических лиц и деньги в иностранных банках, если общая сумма превышает 1000 МРП (для расчетов в 2025 году используется МРП 2024 года);

• долги и обязательства граждан РК при наличии нотариально заверенного договора.

Для подачи декларации онлайн необходимо выбрать удобную платформу, перейти в соответствующий раздел и следовать инструкциям. Подписание осуществляется через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или SMS-пароль.

Декларацию можно подать через:

• Кабинет налогоплательщика — раздел "Представить декларацию о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)";

• Портал egov.kz;

• Мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Чем грозит непредоставление декларации?

В законе не говорится об ответственности за несдачу декларации физическими лицами, применивших налоговые вычеты. Но в Налоговом кодексе указано, что если предприниматель не подаст декларацию по форме 270 или укажет в ней неверные данные, то в первый раз налоговая служба вынесет предупреждение. За повторное нарушение предусмотрены штрафы:

• 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году) за непредставление декларации;

• 3 МРП (11 796 тенге) за неполные сведения.

В любом случае за непредоставление налоговой декларации предусмотрены штрафы, размер которых может варьироваться в зависимости от срока просрочки и других обстоятельств. Кроме штрафов, могут начисляться пени за каждый день просрочки подачи декларации или уплаты налога. В случае систематических нарушений или значительных сумм уклонения от уплаты налогов может быть предусмотрена уголовная ответственность.

Если налоговые органы обнаружат неправомерное применение вычетов, они могут отказать в их предоставлении, что приведет к необходимости уплаты недоимки. Непредоставление декларации может привести к дополнительным проверкам со стороны налоговых органов.

Почему стоит хранить квитанции

Помимо того, что для применения налоговых вычетов необходимо предоставить в бухгалтерию работодателя все подтверждающие документы, оригиналы квитанций, договоров и прочее отныне лучше хранить дома. В случае налоговой проверки или аудита потребуется предоставить подтверждающие документы. Наличие квитанций поможет избежать проблем и лишних вопросов со стороны налоговых органов.

Налоговые органы могут проверять декларации за определенный период (обычно 3-5 лет). Хранение документов на этот срок поможет быть готовым к возможным запросам. Налоговые правила могут меняться, и то, что не подлежало вычету в прошлом, может стать актуальным в будущем.

Неисполнение обязательств по подаче налоговой декларации, а также неправомерное применение налоговых вычетов может повлечь за собой меры реагирования со стороны профильных органов. К слову, помимо декларирования, правительство намерено урезать налоговые льготы гражданам, ограничив размеры возвратов подоходного налога в пределах 360 МРП в год – это 140 тыс. тенге на человека.