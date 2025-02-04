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04.02.2025, 11:16

Национальная платежная корпорация прокомментировала сбой в банковских операциях

Новости Казахстана 0 306

Национальная платежная корпорация Нацбанка сообщила о сбоях в Межбанковской системе платежных карточек (МСПК), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным организации, в МСПК 1 февраля с 21:49 произошли кратковременные технические сбои, затронувшие работу отдельных элементов инфраструктуры. Система была вскоре восстановлена.

"Для держателей карт финансового ущерба нет. Те транзакции, которые были некорректно обработаны, банки второго уровня оперативно урегулировали. Всего было урегулировано 1415 транзакций, это 0,06 процента от суточного объема операций за 1 февраля 2025 года", - сообщили в пресс-службе Национальной платежной корпорации.

Напомним, что Национальный банк Казахстана ввел в промышленную эксплуатацию МСПК в июне 2022 года. Эта система была создана для обработки межбанковских транзакций с использованием платежных карт внутри Казахстана. Разработка велась в тесном сотрудничестве с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay (МПС), а также с банками - участниками рынка платежных карт.

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