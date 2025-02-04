18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.6
534.27
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.02.2025, 11:43

Пенсионерка отдала мошенникам почти 21 млн тенге в Казахстане

Новости Казахстана 0 351

В Костанае пенсионерка потеряла более 21 миллиона тенге, став жертвой мошеннической схемы, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По данным полиции, женщине позвонил якобы руководитель организации, в которой она ранее работала. Он сообщил о проверке, проводимой сотрудниками спецслужбы. Позже ей позвонил другой человек. Он представился сотрудником данной службы и сообщил, что проводится операция по расследованию утечки информации из банка. Также заявил, что для содействия расследованию требуется предоставить финансовую помощь.

“Поддавшись на угрозы и убедительные заверения мошенников, женщина оформила кредиты в двух банках на сумму почти 21 миллион тенге. Когда мошенники снова связались с ней и потребовали передать деньги через курьера, она изначально отказалась. Однако, получив угрозу, что она подозревается в финансировании террористической организации и может быть привлечена к уголовной ответственности, пенсионерка испугалась и передала деньги курьеру”, – говорится в сообщении.

В данное время полиция проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Департамент полиции Костанайской области напоминает гражданам о необходимости быть осторожными и не поддаваться на манипуляции мошенников.

Будьте бдительны и придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Не доверяйте незнакомым звонкам.

Сотрудники правоохранительных служб или других государственных органов никогда не требуют передачи денежных средств для участия в расследованиях. Если вам звонят с подобными просьбами – это мошенничество.

  • Проверяйте информацию.

В случае сомнений всегда перезвоните по официальным номерам организаций, которые вам якобы звонят. Не используйте контактные данные, которые вам предоставил мошенник.

  • Не поддавайтесь угрозам.

Если мошенники начинают угрожать вам уголовной ответственностью или другими неприятными последствиями, не паникуйте и не поддавайтесь на их уловки. Пожалуйста, сразу сообщите о таких звонках в правоохранительные органы.

  • Будьте осторожны с личной информацией.

Не разглашайте свои личные данные, информацию о банковских счетах, паролях или других конфиденциальных данных неизвестным людям. Помните, что мошенники могут использовать различные схемы и методы воздействия, чтобы манипулировать вашими эмоциями и заставить вас принять неверное решение.

Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию. Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам использовать ваше доверие для собственной выгоды.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Тому, кому боятся нечего и он чувствует, что ничего не совершал и не станет поддаваться на угрозы разоблачения.
04.02.2025, 06:58
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...