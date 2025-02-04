Пенсионерка отдала мошенникам почти 21 млн тенге в Казахстане

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По данным полиции, женщине позвонил якобы руководитель организации, в которой она ранее работала. Он сообщил о проверке, проводимой сотрудниками спецслужбы. Позже ей позвонил другой человек. Он представился сотрудником данной службы и сообщил, что проводится операция по расследованию утечки информации из банка. Также заявил, что для содействия расследованию требуется предоставить финансовую помощь.

“Поддавшись на угрозы и убедительные заверения мошенников, женщина оформила кредиты в двух банках на сумму почти 21 миллион тенге. Когда мошенники снова связались с ней и потребовали передать деньги через курьера, она изначально отказалась. Однако, получив угрозу, что она подозревается в финансировании террористической организации и может быть привлечена к уголовной ответственности, пенсионерка испугалась и передала деньги курьеру”, – говорится в сообщении.

В данное время полиция проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Департамент полиции Костанайской области напоминает гражданам о необходимости быть осторожными и не поддаваться на манипуляции мошенников.

Будьте бдительны и придерживайтесь следующих рекомендаций:

Не доверяйте незнакомым звонкам.

Сотрудники правоохранительных служб или других государственных органов никогда не требуют передачи денежных средств для участия в расследованиях. Если вам звонят с подобными просьбами – это мошенничество.

Проверяйте информацию.

В случае сомнений всегда перезвоните по официальным номерам организаций, которые вам якобы звонят. Не используйте контактные данные, которые вам предоставил мошенник.

Не поддавайтесь угрозам.

Если мошенники начинают угрожать вам уголовной ответственностью или другими неприятными последствиями, не паникуйте и не поддавайтесь на их уловки. Пожалуйста, сразу сообщите о таких звонках в правоохранительные органы.

Будьте осторожны с личной информацией.

Не разглашайте свои личные данные, информацию о банковских счетах, паролях или других конфиденциальных данных неизвестным людям. Помните, что мошенники могут использовать различные схемы и методы воздействия, чтобы манипулировать вашими эмоциями и заставить вас принять неверное решение.

Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию. Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам использовать ваше доверие для собственной выгоды.