На дорогах Казахстана могут снизить максимальную скорость зимой

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил использовать опыт по снижению максимальной скорость на казахстанских трассах в зимой и при плохой погоде, передает Tengri Auto .

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В начале января на трассе Астана - Щучинск произошло громкое ДТП. Похожий случай был зафиксирован и на дороге Астана - Караганда. По словам премьер-министра, это свидетельствует о недостаточной эффективности текущих мер по предупреждению неблагоприятных погодных условий и ДТП.

"Нужно использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду. Надо усилить разъяснительную работу среди населения о недопущении выезда при неблагоприятных погодных условиях. Обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки", - отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС, Министерствами цифровизации и культуры разработать четкие алгоритмы для предотвращения массовых ДТП.