Причины авиакатастрофы под Актау объявят в ближайшие дни

Фото Иса Таженбаев и Ерлан Джумаев/Tengrinews

"Специалисты работают усердно. Мы об этом уже говорили, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Бразилии и ИКАО. Мы ожидаем, что в ближайшие дни предварительный отчет будет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая, кропотливая работа", – сообщил Карабаев на брифинге в правительстве.

Крушение самолета в Актау: что произошло

25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла трагическая авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Расследование и версии

Расследование катастрофы в соответствии с Конвенцией ИКАО возглавляет Казахстан. В работе участвуют специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.

Азербайджанские СМИ, а также Euronews и Reuters опубликовали материалы, в которых обсуждается версия о работе российских средств противовоздушной обороны как одной из причин катастрофы.

28 декабря Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

29 декабря Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление. По его словам, судно привели в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, президент Азербайджана заявил о требованиях к России.

Сколько пассажиров было на борту

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;

16 граждан России;

6 граждан Казахстана;

3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших – граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.