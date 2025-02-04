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04.02.2025, 13:02

Карабаев ответил, стоит ли ждать повышения цен на такси

Новости Казахстана 0 524

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции после заседания правительства 4 февраля 2025 года ответил, стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на такси из-за передачи их в саморегулируемые организации (СРО), передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Министр считает, что данное нововведение никак не повлияет на цены.

"Такси никуда не будет передаваться. СРО – это ассоциация, которая сама по себе не является юридическим лицом. Законопроектом, который у нас есть, не предусмотрено введение туда всех таксистов, а только юридических лиц. А их у нас 2 тыс. компаний и 200 тыс. машин. Сейчас мы совместно с Мажилисом прорабатываем этот вопрос. В пилотном режиме внедрим СРО в отдельном регионе, то есть массового внедрения не будет", – озвучил Карабаев.

По его словам, плата, которая предусмотрена для юрлиц, составляет 900 тенге в месяц для каждого водителя.

"Но ее можно снизить до 100 тенге, чтобы организация могла нанять юриста или квалифицированного сотрудника. Полагаю, что создание СРО обеспечит прозрачность на рынке и, самое главное, защитит интересы водителей и казахстанцев перед крупными интернет-агрегаторами, что, наоборот, поможет снизить стоимость услуг", – дополнил он.

Представители СМИ уточнили, что агрегаторы уже начали повышать цены на свои услуги.

"В целом, цена на услуги такси формируется на конкурентном рынке и зависит от спроса. Но тут очень тонкий момент: саморегулируемые организации создают площадку для обсуждения условий между агрегаторами и водителями. Это очень важно. Мы часто встречаемся с водителями, и сегодня также проводим такую встречу. Водители говорят, что не знают, как формируется стоимость услуги, какой процент остается агрегатору, а какой переходит водителю", – озвучил Карабаев.

Он подчеркнул, что когда создается СРО, участники имеют право разрабатывать и принимать правила, где эти вопросы будут четко прописаны.

"Также они смогут договориться о распределении процентной ставки. Это, в свою очередь, поможет снизить стоимость услуг, обеспечить прозрачность и, самое главное, защитить водителей перед агрегаторами", – сказал министр.

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