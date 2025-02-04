"Людей везут, как скот": на жалобы казахстанцев на старые и холодные вагоны ответил министр

Министр транспорта РК Марат Карабаев на брифинге кабмина рассказал, как долго казахстанцы будут вынуждены ездить в старых, еще советских вагонах, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: КТЖ

Тему подняли журналисты. "Мой вопрос касается направления "Астана - Костанай". Почему людей загоняют как скот в эти холодные вагоны, и они вынуждены в них ехать, и потом болеть? Вагоны холодные, их никто не меняет и не планирует менять", - обратились к министру.

Глава Минтранса ответил, что быстро обновить вагоны невозможно.

"Не бывает так, чтобы за один день или за один год мы могли обновить весь парк пассажирских вагонов. На текущую дату парк пассажирских вагонов составляет 2 672 единицы. Из них, к сожалению, 943 единицы вагонов с истекшим сроком - то есть 28 и более лет обслуживаются. В них проводится работа по продлению их ресурса, и дальше используются", - сообщил Марат Карабаев.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, начиная с 2023 года значительно увеличена поставка пассажирских вагонов.

"В 2023 году поставили 118 единиц, в 2024-м - 143, в 2025-м - 226 поставка идет. То есть постепенно обновляем те вагоны, которые старые.

Справедливая критика по поводу того, что старые вагоны используются, но мы на этот вопрос тоже отвечали - если мы с оборота изымем эти 943 единицы старых вагонов, то тогда у нас будет дефицит с билетами.

К сожалению, вынуждены пока что использовать данные вагоны. Но мы последние два года значительно обновляем вагонный парк и меняем их", - пояснил министр.

Параллельно, по его словам, ужесточаются требования к частным перевозчикам, в том числе возможность разрыва контрактных обязательств с частным перевозчиком, если он не будет обновлять свой парк.

Напомним, летом прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане. "Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками", - сказал он.

Также председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

В конце июля стало известно, что миллионные штрафы наложили на казахстанских перевозчиков за состояние поездов. В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния.

Позднее в августе представители Минтранспорта проверили поезд Костанай - Алматы и выявили 14 нарушений, включая неработающие кондиционеры и отклонение от санитарных норм.

А с 1 октября в Казахстане повысили тарифы на билеты в поездах, что объяснили экономической ситуацией и, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.