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04.02.2025, 15:18

Не групповое избиение, а суицид – заявление акимата Конаева по попавшему в больницу школьнику

Новости Казахстана 0 406

В акимате города Конаева прояснили ситуацию с подростком, который на днях попал в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Ранее журналист Гульмира Абыкай в соцсетях распространила информацию, что под мостом при въезде в город Конаев несовершеннолетнего школьника жестоко избили сверстники. Ребенок после этого попал в больницу, ведется расследование.

Между тем в Управлении полиции города Конаева заявили, что уголовное дело было возбуждено по факту доведения до самоубийства.

"По результатам следственных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение. В интересах следствия другая информация не разглашается", – сообщили в полиции.

В акимате города 4 февраля рассказали, что школьник отравился антисептиком, его состояние стабильное.

"В отделе образования сообщили, что в связи с произошедшим в средней школе-гимназии создана специальная комиссия. Известно, что ученик поступил в больницу с диагнозом "Отравление антисептиком". В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, он проходит курс лечения", – сказано в распространенном сообщении.

По информации администрации школы, ученик, который пытался совершить суицид, является отличником и пользуется уважением среди сверстников.

Мать подростка тоже опровергла слухи о драке и записала видеозаявление.

"31 января мой несовершеннолетний сын был доставлен в местную больницу. Однако под мостом на въезде в город его никто не избивал, никакой групповой драки не было", – заявила женщина.

Пресс-служба акимата города Конаева призывает граждан и представителей СМИ доверять только проверенным источникам информации.

"Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – отметили в акимате.

Там также заявили, что в Конаеве не регистрировали случаев групповых драк под мостом.

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