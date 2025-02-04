Казахстанка обогатилась на 67 млн тенге через WhatsApp и лишилась свободы

Женщина обманула жителей Косшы на десятки миллионов тенге, пообещав дешевые товары из Китая. Об этом 4 февраля 2025 года рассказали в прокуратуре Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

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Судом установлено, что женщина, проживая на территории Астаны и Косшы, под предлогом доставки дешевых товаров народного потребления из Китая завладела более 67 млн тенге 33 граждан.

"В частности, в сентябре 2023 года гражданка, создав среди жителей многоквартирных домов группы в мессенджере WhatsApp, рекламировала товары по цене ниже рыночной стоимости. После получения денежных средств не выполняла взятые на себя обязательства, а полученные деньги тратила на свои нужды. Приговором суда Косшы гражданка осуждена к шести годам лишения свободы".Прокуратура Акмолинской области

В надзорном органе уточнили, что приговор вступил в законную силу.