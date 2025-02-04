Некоторые земли в Казахстане запретят выдавать

В Казахстане объявят мораторий на выдачу земель, необходимых для строительства дорог, передает LS.
"Акиматам поручаю обеспечить резервирование участков под будущие объекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение. Министерству промышленности необходимо подготовить документальное оформление карьеров, проработать вопрос законодательного регулирования и их ускоренного выкупа под госнужды для строительства автодорог", – озвучил он основные задачи.
"Особое внимание стоит уделить развитию внутренней сети. В некоторых регионах отмечается низкое финансирование из местного бюджета. В частности, это касается областей Абай, ЗКО, СКО. Население недовольно качеством дорог. За прошлый год поступило более 40 тыс. официальных обращений от граждан по вопросу ненадлежащего состояния трасс и улиц. Акимы должны взять на контроль эти вопросы", – поручил Бектенов.
"Нужно обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Необходимо использовать радиоканалы и соцсети. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки. Поручаю Минтранспорта внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых ДТП", – подчеркнул глава правительства.
"Она позволит мониторить состояние не только республиканских, но и местных, и городских дорог. Поручаю Минтранспорта обеспечить до конца текущего года ввод в пилотную эксплуатацию данной платформы. Отечественные IT-компании способны активно содействовать развитию автодорожной отрасли, улучшить качество предоставляемых услуг, упростить процедуры, а главное, эффективно управлять логистикой. Поэтому Минтранспорта необходимо в двухмесячный срок провести ревизию всех имеющихся на рынке цифровых услуг и обеспечить их активное внедрение", – резюмировал Бектенов.
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