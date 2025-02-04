Некоторые земли в Казахстане запретят выдавать

Премьер-министр Олжас Бектенов призвал подчиненных ускорить процесс, чтобы избежать затягивания сроков по дорожным проектам и не допустить их удорожания.

"Акиматам поручаю обеспечить резервирование участков под будущие объекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение. Министерству промышленности необходимо подготовить документальное оформление карьеров, проработать вопрос законодательного регулирования и их ускоренного выкупа под госнужды для строительства автодорог", – озвучил он основные задачи.

Премьер подчеркнул, что необходимо приступить к подготовке новых проектов, направленных на укрепление позиции Казахстана в Центральной Азии как основного транзитного хаба.

"Особое внимание стоит уделить развитию внутренней сети. В некоторых регионах отмечается низкое финансирование из местного бюджета. В частности, это касается областей Абай, ЗКО, СКО. Население недовольно качеством дорог. За прошлый год поступило более 40 тыс. официальных обращений от граждан по вопросу ненадлежащего состояния трасс и улиц. Акимы должны взять на контроль эти вопросы", – поручил Бектенов.

Он также потребовал использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду.

"Нужно обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Необходимо использовать радиоканалы и соцсети. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки. Поручаю Минтранспорта внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых ДТП", – подчеркнул глава правительства.

При этом уже начата разработка цифровой платформы e-Zholdary, напомнил он.