Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах

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Как отмечается в сообщении, в интернете появились объявления о предоставлении инкассаторских услуг от компаний, не имеющих соответствующей лицензии Нацбанка.

"В частности, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности", - говорится в сообщении.

Нацбанк предупреждает, что сотрудничество с нелегальными компаниями несет риски и может привести к потере ценностей.

Казахстанцам и юридическим лицам рекомендуют проверять наличие лицензии на официальном сайте Нацбанка. В случае выявления мошеннических действий граждан призывают обращаться в правоохранительные органы.