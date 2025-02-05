Появились фото посторонних объектов, извлеченных из самолета AZAL

Министерство транспорта опубликовало фото посторонних объектов, извлеченных из борта самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, упавшего под Актау 25 декабря 2024 года, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Скрин из предварительного отчета МТ РК

В опубликованном предварительном отчете по результатам расследования крушения самолета Баку - Грозный сказано, что Комиссией по расследованию в присутствии уполномоченных представителей Федеративной Республики Бразилия, Азербайджанской Республики и правоохранительных органов Казахстана проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях.

Скрин из документа МТ РК

Их направили на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов.

Скрин из документа МТ РК

Напомним, Министерство транспорта опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау. Полный документ здесь.

Крушение самолета в Актау: что произошло?

25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла трагическая авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Расследование и версии

Расследование катастрофы в соответствии с конвенцией ИКАО (Международная организация гражданской авиации) возглавляет Казахстан. В работе участвуют специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.

Азербайджанские СМИ, а также Euronews и Reuters опубликовали материалы, в которых обсуждается версия о работе российских средств противовоздушной обороны как одной из причин катастрофы.

28 декабря президент России Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ Грозного, и практически потерял управление. По его словам, судно привели в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, президент Азербайджана заявил о требованиях к России.

Сколько пассажиров было на борту

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;

16 граждан России;

6 граждан Казахстана;

3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших – граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.