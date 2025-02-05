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04.02.2025, 20:48

Крушение самолета под Актау: опубликованы кадры повреждений

Новости Казахстана 0 386

Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года близ Актау, передает Tengrinews.kz.

Фото МЧС Казахстана
Фото МЧС Казахстана

В отчете представлены фото с повреждениями воздушного судна, которое было разрушено и частично сгорело. На одном из снимков представлена реконструкция полета воздушного судна после возникновения особой ситуации.

"05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар. 05:14:58 по данным CVR командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: "Алло, что случилось?". Бортпроводник доложил: "Взорвалось 2 сидения, я … ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю", - представленные данные в документе.

В официальном отчете отмечается, что Республикой Казахстан обеспечена полная сохранность и охрана места крушения с привлечением правоохранительных органов.

"Комиссией, по завершению полевого этапа расследования была организована перевозка фрагментов ВС в специально отведенный и охраняемый ангар для проведения дальнейших работ", - говорится в опубликованном отчете.

Также отмечается, что комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - отмечается в отчете.

 

Отметим, что представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.

"После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - говорится в распространенном документе пресс-службы Министерства транспорта Казахстана.

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