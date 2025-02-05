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04.02.2025, 21:05

“Взорвалось два сиденья“. О чем говорили командир судна AZAL и бортпроводник

Новости Казахстана 0 380

Министерство транспорта опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау. Согласно отчету, впервые проблемы у экипажа возникли в 05:13:31, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Иса Таженбаев и Ерлан Джумаев/Tengrinews
Фото Иса Таженбаев и Ерлан Джумаев/Tengrinews

В документе уточняется, что впервые проблемы у экипажа возникли в 05:13:31 - произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

Моментально упало давление в третьей гидросистеме. Положение рулей управления (ELEVATOR, AILERON, RUDDER) зафиксировались в нулевом положении и остались в нем до конца полета.

В 05:13:56 фиксируется второй удар.

В 05:14:58 командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации:

"Алло, что случилось?".

Бортпроводник доложил: "Взорвалось два сидения, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю".

Далее экипаж самолета переговаривал с диспетчером в Грозном. Пилоты подумали, что два удара - это следствия столкновения с птицами. После этого пилоты сообщили, что нужно найти "ближайший аэродром, где погода нормальная".

Скрин из документа Минтранспорта РК

В 05:18:58 по данным (FDR) сработала сигнализация EICAS "CABIN ALT HIGH". В дальнейшем данная сигнализация срабатывала 8 раз.

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