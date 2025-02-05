“Актау, запрашиваем аварийную посадку“. Опубликованы переговоры экипажа AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау. В числе прочего отчет содержит переговоры экипажа самолета с наземными службами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее мы писали о том, что проблемы у экипажа начались в 05:13:31 - произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.
Скриншот из документа Минтранспорта РК
Второй удар произошел в 05:13:56. После у командира судна состоялся следующий диалог с бортпроводником:
- Алло, что случилось?
- Взорвалось 2 сидения, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю.
Далее экипаж попытался связаться с вышкой в Грозном. Пилоты решили, что 2 удара произошли из-за столкновения с птицами.
Скриншот из документа Минтранспорта РК
Экипаж при переговорах с Грозным сообщает, что теряет управление. Запрашивает погоду в Минводах, потом в Махачкале, после чего решает вернуться в Баку.
Скриншот из документа Минтранспорта РК
В 05:26:58 прекращаются переговоры с Грозным. В 05:29:24 начинаются переговоры с вышкой Ростова.
В 05:42:40 принимается решение лететь в Актау из-за благоприятной погоды.
Скриншот из документа Минтранспорта РК
В 06:02:47 экипаж самолета связывается с вышкой аэропорта Актау и впервые передает международный сигнал бедствия.
Скриншот из документа Минтранспорта РК
Векторение - обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указаний экипажам определённых курсов на основе использования данных радиолокатора.
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