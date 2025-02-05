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04.02.2025, 21:19

“Актау, запрашиваем аварийную посадку“. Опубликованы переговоры экипажа AZAL

Новости Казахстана 0 418

Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау. В числе прочего отчет содержит переговоры экипажа самолета с наземными службами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Иса Таженбаев, Ерлан Джумаев, Экспедиция +362 / Tengrinews.kz
Фото Иса Таженбаев, Ерлан Джумаев, Экспедиция +362 / Tengrinews.kz

Ранее мы писали о том, что проблемы у экипажа начались в 05:13:31 - произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

Скриншот из документа Минтранспорта РК

Второй удар произошел в 05:13:56. После у командира судна состоялся следующий диалог с бортпроводником:

- Алло, что случилось?
- Взорвалось 2 сидения, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю.

Далее экипаж попытался связаться с вышкой в Грозном. Пилоты решили, что 2 удара произошли из-за столкновения с птицами.

Скриншот из документа Минтранспорта РК

Экипаж при переговорах с Грозным сообщает, что теряет управление. Запрашивает погоду в Минводах, потом в Махачкале, после чего решает вернуться в Баку.

Скриншот из документа Минтранспорта РК

В 05:26:58 прекращаются переговоры с Грозным. В 05:29:24 начинаются переговоры с вышкой Ростова.

В 05:42:40 принимается решение лететь в Актау из-за благоприятной погоды.

Скриншот из документа Минтранспорта РК

В 06:02:47 экипаж самолета связывается с вышкой аэропорта Актау и впервые передает международный сигнал бедствия.

Скриншот из документа Минтранспорта РК

Векторение - обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указаний экипажам определённых курсов на основе использования данных радиолокатора.

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