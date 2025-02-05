Крушение самолета AZAL: как объявляли план “Ковер“

В предварительном отчете о результатах расследования крушения самолета Баку - Грозный под Актау опубликован фрагмент разговора диспетчеров, когда объявляли план "Ковер", передает корреспондент Tengrinews.kz .

Скрин из предварительного отчета МТ РК

Согласно информации из средств объективного контроля, диспетчер по взаимодействию (ДВЗ) регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) сообщает о введении плана "Ковер". Ниже приводится фрагмент переговоров:

Отметим, в профессиональной авиационной среде термин "план "Ковер" обозначает режим, при котором закрывают воздушное пространство. Это подразумевает обязательное требование для всех воздушных судов (с некоторыми исключениями) либо немедленно приземлиться, либо покинуть зону действия данного режима.

Напомним: сегодня Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау.

В документе уточняется, что впервые проблемы у экипажа возникли в 05:13:31 - произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.