Новые ставки акцизов на ГСМ хотят установить в Казахстане

Проект постановления предусматривает установление ставки дополнительного акциза на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо в целях направления в бюджет 80% дополнительной маржинальности производителей и продавцов топлива в условиях отмены государственного регулирования цен на ГСМ.

"Мера позволит перераспределить в бюджет 80% дополнительного дохода от продажи топлива. При этом допакциз возникает только при увеличении цен от текущего уровня", – пояснили в МНЭ.

Документ находится на публичном обсуждении до 18 февраля этого года.