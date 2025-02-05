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04.02.2025, 23:23

В Азербайджане прокомментировали опубликованный Казахстаном отчет о крушении самолета AZAL

Новости Казахстана 0 309

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало опубликованный Казахстаном предварительный отчет по расследованию крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от аэропорта Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Minval.az.

©️ minval.az
©️ minval.az

Ведомство заявило, что в предварительном отчете подтверждены следующие факты:

1. Пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетовсостоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эта информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд - 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду - 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней частифюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальномстабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В минтрансе Азербайджана отметили, что в соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения.

"Работа по подготовке окончательного отчета уже начата Республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании", - говорится в сообщении ведомства.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.

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