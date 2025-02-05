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05.02.2025, 07:39

МФО запретили выдавать кредиты физлицам с просрочкой и менять ставки

Новости Казахстана 0 3 025

МФО запретили в одностороннем порядке менять ставку вознаграждения и увеличивать сумму микрокредита по договору, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Соответствующее постановление принято АРРФР.

Согласно документу, ограничения предусмотрены на следующие действия:

  • предоставлять микрозайм физлицу, чья деятельность не связана с предпринимательством, и у которого имеется просрочка по банковскому кредиту и (или) микрокредиту свыше 90 дней, с учетом некоторых исключений;
  • устанавливать и взимать с заемщика любые платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрозайму;
  • менять в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита;
  • требовать выплату вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физлица, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением договора по которому сумма основного долга полностью обеспечивалась залогом имущества, подлежащего регистрации, и (или) залогом денег на дату его заключения;
  • запрашивать выплату вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 180 дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрозайму заемщика – физлица, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, не связанному с деятельностью предпринимателя;
  • заключать договора, которые предусматривают сотрудничество с ЧСИ для взыскания с долга, а также заключать соглашение об условиях исполнения документа с ЧСИ, являющимся аффилированным лицом МФО;
  • увеличивать срок действия документа о предоставлении микрозайма, заключенного с физлицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении ссуды;
  • требовать от заемщика – физлица, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму микрокредита, неустойки (штрафа, пени) и другие платежи за досрочное исполнение обязательств;
  • повышать сумму микрозайма по договору;
  • взимать неустойку (штраф, пени), если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, либо производится в следующий за ним рабочий день;
  • индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;
  • подавать нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору о предоставлении микрокредита не по территории деятельности нотариуса в соответствии с указанным в договоре адресом должника, а также к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом МФО.

Кроме этого, постановлением установлен порядок взаимодействия работников микрофинансовых организаций с заемщиками, которые имеют просроченную задолженность.

Также документом приняты ряд поправок, которые предусматривают сокращение срока уведомления заемщика о возникшей просрочке и праве обратиться за урегулированием задолженности (с 20 до 10 дней), возможность физлицу обратиться в МФО через объекты информатизации при подаче им заявления о внесении изменений в условия договора и пр.

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