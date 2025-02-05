МФО запретили выдавать кредиты физлицам с просрочкой и менять ставки

Соответствующее постановление принято АРРФР.

Согласно документу, ограничения предусмотрены на следующие действия:

предоставлять микрозайм физлицу, чья деятельность не связана с предпринимательством, и у которого имеется просрочка по банковскому кредиту и (или) микрокредиту свыше 90 дней, с учетом некоторых исключений;

устанавливать и взимать с заемщика любые платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрозайму;

менять в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита;

требовать выплату вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физлица, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением договора по которому сумма основного долга полностью обеспечивалась залогом имущества, подлежащего регистрации, и (или) залогом денег на дату его заключения;

запрашивать выплату вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 180 дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрозайму заемщика – физлица, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, не связанному с деятельностью предпринимателя;

заключать договора, которые предусматривают сотрудничество с ЧСИ для взыскания с долга, а также заключать соглашение об условиях исполнения документа с ЧСИ, являющимся аффилированным лицом МФО;

увеличивать срок действия документа о предоставлении микрозайма, заключенного с физлицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении ссуды;

требовать от заемщика – физлица, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму микрокредита, неустойки (штрафа, пени) и другие платежи за досрочное исполнение обязательств;

повышать сумму микрозайма по договору;

взимать неустойку (штраф, пени), если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, либо производится в следующий за ним рабочий день;

индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;

подавать нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору о предоставлении микрокредита не по территории деятельности нотариуса в соответствии с указанным в договоре адресом должника, а также к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом МФО.

Кроме этого, постановлением установлен порядок взаимодействия работников микрофинансовых организаций с заемщиками, которые имеют просроченную задолженность.

Также документом приняты ряд поправок, которые предусматривают сокращение срока уведомления заемщика о возникшей просрочке и праве обратиться за урегулированием задолженности (с 20 до 10 дней), возможность физлицу обратиться в МФО через объекты информатизации при подаче им заявления о внесении изменений в условия договора и пр.