18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.97
537.8
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.02.2025, 07:52

Тело пропавшей два месяца назад девушки нашли в сумке в Алматы

Новости Казахстана 0 1 152

Стали известны подробности о смерти 26-летней жительницы села Кырбалтабай в Алматинской области, которую искали больше двух месяцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

©️ ktk.kz
©️ ktk.kz

Айша Хамит пропала при весьма загадочных обстоятельствах. 26 ноября девушка отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги в Алматы. А вечером написала сестре, что ее украл жених. И больше не связь не выходила.

"В последних сообщениях сестра писала, что парень украл ее. Якобы мобильный телефон у него в руках. Мы звонили. Они сбрасывали. Айша рассказывала, что он давал ей деньги на дорогу и дарил подарки. Даже обещал жениться. Мы думали, что ее украли замуж", - рассказала Асия Хамит.

Родные начали волноваться, когда Айша отключила телефон. Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался тот самый жених.

По словам сестры погибшей, парень задушил Айшу. А тело закопал в дачном массиве. Территория дачного массива недалеко от центра города. На ней обнаружили тело человека. Оно лежало в хозяйственной сумке, которая была закопана в снегу. Останки девушки удалось найти только спустя два месяца после исчезновения.

Айша работала учителем казахского языка и литературы. Также ухаживала за своей больной сестрой. В соцсетях Айша нашла лекаря. И в офисе знахаря познакомилась с предполагаемым преступником. Как рассказывают родственники убитой, подозреваемый оказывал Айше знаки внимания. А после оформил на нее кредиты - свыше двух миллионов тенге. Когда девушка потребовала вернуть долг, злоумышленник решил с ней расправиться.

"Оказывается, во время последней встречи моя сестренка требовала вернуть деньги. Айша сказала ему, что расскажет все родителям. Пригрозила, что обратится в полицию. И тогда он задушил ее на съемной квартире. Насколько я знаю, он издевался над ней", - рассказала Асия Хамит.

В качестве подозреваемого проходит некий Нурмахан, 19-летний уроженец Туркестанской области. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Однако родственники убитой считают, что такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, что преступников может быть больше.

"Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", - заявил брат убитой Табигат Алибек.

В полиции по факту убийства завели уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...