Тело пропавшей два месяца назад девушки нашли в сумке в Алматы

Стали известны подробности о смерти 26-летней жительницы села Кырбалтабай в Алматинской области, которую искали больше двух месяцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК .

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Айша Хамит пропала при весьма загадочных обстоятельствах. 26 ноября девушка отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги в Алматы. А вечером написала сестре, что ее украл жених. И больше не связь не выходила.

"В последних сообщениях сестра писала, что парень украл ее. Якобы мобильный телефон у него в руках. Мы звонили. Они сбрасывали. Айша рассказывала, что он давал ей деньги на дорогу и дарил подарки. Даже обещал жениться. Мы думали, что ее украли замуж", - рассказала Асия Хамит.

Родные начали волноваться, когда Айша отключила телефон. Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался тот самый жених.

По словам сестры погибшей, парень задушил Айшу. А тело закопал в дачном массиве. Территория дачного массива недалеко от центра города. На ней обнаружили тело человека. Оно лежало в хозяйственной сумке, которая была закопана в снегу. Останки девушки удалось найти только спустя два месяца после исчезновения.

Айша работала учителем казахского языка и литературы. Также ухаживала за своей больной сестрой. В соцсетях Айша нашла лекаря. И в офисе знахаря познакомилась с предполагаемым преступником. Как рассказывают родственники убитой, подозреваемый оказывал Айше знаки внимания. А после оформил на нее кредиты - свыше двух миллионов тенге. Когда девушка потребовала вернуть долг, злоумышленник решил с ней расправиться.

"Оказывается, во время последней встречи моя сестренка требовала вернуть деньги. Айша сказала ему, что расскажет все родителям. Пригрозила, что обратится в полицию. И тогда он задушил ее на съемной квартире. Насколько я знаю, он издевался над ней", - рассказала Асия Хамит.

В качестве подозреваемого проходит некий Нурмахан, 19-летний уроженец Туркестанской области. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Однако родственники убитой считают, что такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, что преступников может быть больше.

"Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", - заявил брат убитой Табигат Алибек.

В полиции по факту убийства завели уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.