Одна цена на бензин: как работают топливные карты от АЗС в Казахстане

В связи с ростом цен на топливо казахстанцы могут задуматься над поиском выгодного способа заправки авто. Таким решением могут стать специальные карты с фиксацией цен. Об этом читайте на NUR.KZ.

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В Казахстане ожидается постепенный рост цен на топливо , что связано с необходимостью перехода процесса ценообразования на рыночные механизмы. Это может повысить расходы казахстанцев, владеющих транспортными средствами.

Однако некоторые компании предлагают своим клиентам топливные карты, которые позиционируются как выгодный способ приобретать бензин или дизель с фиксацией цены.

Рассмотрим, как работают подобные карты и какие сети АЗС предлагают их казахстанцам.

Как "фиксируется" цена

Топливная карта представляет собой пластиковую карточку, с помощью которой автовладельцы могут оплачивать покупку бензина или дизеля на автозаправочных станциях (АЗС).

При этом покупатель заранее вносит "литры" или определенную сумму на счет данной карты по текущей цене.

Например, если карта пополнена на 200 литров, то цена каждого литра будет именно той, которая была установлена на момент покупки указанного объема. Стоимость объема топлива оплачивается сразу: так, при цене в 205 тенге для получения 200 литров бензина придется заплатить 41 000 тенге.

А при начислении в тенге – например, 100 тыс. тенге – держатель карты сможет купить топлива на эту сумму также по фиксированной стоимости.

То есть, если цена одного литра была равна 205 тенге на момент пополнения карты, то даже после подорожания каждый литр будет стоить те же 205 тенге до исчерпания всей внесенной суммы.

На первый взгляд это кажется довольно дорогой покупкой. Однако со временем топливо может подорожать, а купленный по карте объем не изменится в цене до его исчерпания, что позволяет защитить себя от увеличения расходов.

Для заправки авто достаточно оплатить бензин этой картой, которая обычно защищена уникальным ПИН-кодом.

Какие АЗС предлагают топливные карты физлицам

Согласно данным, полученным на официальных сайтах крупных сетей АЗС, физические лица могут приобрести топливные карты лишь в некоторых компаниях:

Qazaq Oil – карты действуют по всей территории страны (станции "ҚазМұнайГаз" и Qazaq Oil) и стоит 500 тенге ;

– карты действуют по всей территории страны (станции "ҚазМұнайГаз" и Qazaq Oil) и стоит ; Sinool – стоимость составит 2 500 тенге , а обслуживание в последующие годы бесплатное. Пополняется через приложения банков второго уровня и предоставляется скидка от 4 до 10 тенге за литр в зависимости от вида топлива;

– стоимость составит , а обслуживание в последующие годы бесплатное. Пополняется через приложения банков второго уровня и предоставляется скидка за литр в зависимости от вида топлива; Helios – как отмечает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", карты имеют ограниченный срок действия в 2 месяца, в течение которых на карту можно докупать литры (только в абонентском отделе). После этого она становится неактивной.

Другие крупные компании предоставляют подобные продукты только юридическим лицам.

Однако есть и региональные сети АЗС с подобной услугой для физлиц. Например, среди них можно отметить:

Gazoil – АЗС расположены в центральной части Казахстана;

Эталон Авто – в Акмолинской области и СКО, а также в Костанае;

ЛНП – в восточных регионах страны.

Оформляются топливные карты в центрах продаж сетей АЗС, адреса которых можно найти на их официальных сайтах.