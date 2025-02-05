“93 тысячи тенге за отопление“. В Актобе жильцы новостройки шокированы счетами за комуслуги

В Актобе жильцы дома, построенного по госпрограмме, без приглашения явились в акимат, шокированные счетами за отопление и воду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК .

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Некоторым насчитали свыше 90 тысяч тенге. Люди недоумевают, откуда такие суммы, и попросили разъяснений.

"За трехкомнатную квартиру выставили счет в 93 тысячи тенге. За двухкомнатную - 45 тысяч. Это только за отопление. Просто ужас! Где нам взять такие деньги?" - говорит Шынар Акбалиева.

Люди утверждают, что въехали в дом, где уже были коммунальные долги. Но устраивать скандал новоселы не стали и молча оплатили выставленные счета. А спустя год в новом отопительном сезоне суммы в квитанциях опять выросли. Горожане не могут понять почему.

Как оказалось, в новостройке нет общедомового счетчика, поэтому абонентам приходится платить за полную квадратуру. А это в разы дороже. Плюс к этому с января тариф увеличился со 192 тенге до 235 за квадратный метр.

Чиновники пообещали теперь поставить в многоэтажке счетчик. Сделает это застройщик, который обязан был давно установить его. Однако надеяться на перерасчет жильцам не стоит.