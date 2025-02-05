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05.02.2025, 08:33

“93 тысячи тенге за отопление“. В Актобе жильцы новостройки шокированы счетами за комуслуги

Новости Казахстана 0 518

В Актобе жильцы дома, построенного по госпрограмме, без приглашения явились в акимат, шокированные счетами за отопление и воду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

©️ ktk.kz
©️ ktk.kz

Некоторым насчитали свыше 90 тысяч тенге. Люди недоумевают, откуда такие суммы, и попросили разъяснений.

"За трехкомнатную квартиру выставили счет в 93 тысячи тенге. За двухкомнатную - 45 тысяч. Это только за отопление. Просто ужас! Где нам взять такие деньги?" - говорит Шынар Акбалиева.

Люди утверждают, что въехали в дом, где уже были коммунальные долги. Но устраивать скандал новоселы не стали и молча оплатили выставленные счета. А спустя год в новом отопительном сезоне суммы в квитанциях опять выросли. Горожане не могут понять почему.

Как оказалось, в новостройке нет общедомового счетчика, поэтому абонентам приходится платить за полную квадратуру. А это в разы дороже. Плюс к этому с января тариф увеличился со 192 тенге до 235 за квадратный метр.

Чиновники пообещали теперь поставить в многоэтажке счетчик. Сделает это застройщик, который обязан был давно установить его. Однако надеяться на перерасчет жильцам не стоит.

"Начисления производятся строго по тарифам, которые утверждает нам ЖКРМ. Мы же не на базаре находимся, мы не можем от себя любые тарифы применять. Строго по утвержденным тарифам. Это за определенный месяц задолженность. За один месяц такой задолженности быть не может", - заявила заместитель начальника по расчетам АО Aqtobe Su-Energy Group Улболсын Темирбаева.

 

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