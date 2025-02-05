Иностранцам в Казахстане выдают QR-карты с важной информацией

Иностранцы, прибывшие в Казахстан, начали получать карточки с QR-кодом. Код на карточке ведет на электронный мультиязычный портал, где представлена информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в стране, передает Tengri Travel со ссылкой на Polisia.kz .

Фото Polisia.kz

Министерство внутренних дел продолжает обеспечивать безопасность прибывающих туристов. Теперь каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, может получить специальную карточку с QR-кодом, ведущим на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz.

На портале представлена необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане, а также ссылки на скачивание полезных мобильных приложений.

Первые карточки с QR-кодом уже начали вручать иностранным гостям в международном столичном аэропорту. На SafeTravel.kz доступны:

Мобильное приложение "102" для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию SOS;

Памятка по соблюдению миграционного законодательства; карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения;

Список официальных такси и онлайн-сервисов;

Список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты;

Алгоритмы действий при различных происшествиях;

Контакты других экстренных служб: скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.

Запуск системы направлен не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к Казахстану как перспективному месту для путешествий и инвестиций.