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05.02.2025, 10:14

В России изменят правила репатриации для казахстанцев

Новости Казахстана 0 6 310

Министерство внутренних дел (МВД) предложило расширить список категорий соотечественников, которые имеют право участвовать в программе переселения в качестве репатриантов. На соответствующий проект поправок к указу президента обратил внимание «Коммерсантъ», передает Lenta.ru

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ведомство предлагает добавить в перечень тех, кто родился или постоянно проживает на территориях бывший Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик. Кроме того, право на репатриацию предлагается дать постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих государств.

Расширение перечня МВД объясняет тем, что перечисленные категории иностранцев, «как правило, владеют русским языком и воспитаны в традициях российской культуры». Ведомство также планирует расширить перечень документов, которые позволяют подтвердить владение русским языком.

С января 2024 года, когда был введен институт репатриации, в программе обозначили особые условиях для четырех категорий соотечественников: для граждан СССР, которые родились или проживали в РСФСР, для граждан, которые имели таких родственников по прямой линии, для тех, кто постоянно проживал за рубежом по состоянию 24 февраля 2022, и для тех, кто добровольно отказался от гражданства России. Такие люди могут заселяться в любой регион и не подтверждать знание русского языка.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы в Россию вернулись те люди, которые считают себя соотечественниками по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей.

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