Почти полмиллиона тенге списали с карты казахстанца за билет на выступление стендап-комиков

Акмолинец при покупке билета на выступление стендап-комиков за 20 тыс. тенге лишился 445 тыс. тенге и сам не понял, как это произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Иллюстративное фото: Edwin Tan / Getty Images

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по словам заявителя, билеты на выступление стендаперов его сын решил приобрести через сайт. Цена за 1 место составляла 20 тыс. тенге. После того, как мужчина выбрал себе место и подтвердил покупку билета, высветилось окно, куда покупатель должен был ввести реквизиты банковской карты для оплаты.

"После того, как карта была указана, пришел SMS-код c номера 7111 для подтверждения покупки. Когда акмолинец подтвердил код, поступило еще 5 аналогичных SMS-сообщений с кодами, но, по словам заявителя, больше они эти коды не указывали.

Несмотря на это, оказалось, что с карты списали 445 тыс. тенге вместо 20 тыс. тенге. Стоит отметить, что билет акмолинец так и не получил", - рассказали в ДП Акмолинской области.

При этом, каким образом списалась такая сумма, мужчина не понял.

По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.