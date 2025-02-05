Убийства, изнасилования, кражи: 22 казахстанца получили пожизненный срок в других странах

На сегодняшний день 1078 казахстанцев осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за рубежом. В комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в ответе на запрос Azattyq Rýhy рассказали, за какие именно правонарушения осуждены казахстанцы.

Фотоколлаж Azattyq Rýhy

Так, граждане РК отбывают наказание за кражи, убийства, хранение наркотических веществ, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное пересечение государственной границы, организацию незаконной миграции, грабежи, мошенничество и изнасилования.

При этом, 22 гражданина Казахстана осуждены к пожизненному лишению свободы.

1078 осужденных казахстанцев сидят в тюрьмах 33 стран. Большая часть отбывает наказание в России - 817 человек, а также:

в Азербайджане – 7 человек;

в Армении – 1 человек;

в Беларуси – 18 человек;

в Кыргызстане – 52 человека;

в Таджикистане – 8 человек;

в Узбекистане – 34 человека.

Также наши соотечественники отбывают наказание в странах дальнего зарубежья, больше всего в Корее – 27 человек, в Италии – 21 человек, в Украине – 15 человек.

12 граждан РК сидят в тюрьмах Турции и 10 – в Германии. Помимо этого, казахстанцы отбывают срок в Бразилии, Великобритании, Греции, Латвии и Таиланде.

«Всего в странах дальнейшего зарубежья осужден 141 казахстанец, в странах СНГ – 937», - уточнили в Генеральной прокуратуре.

Кроме того, стало известно, сколько иностранных граждан отбывают наказание в Казахстане. В 2024 году их насчитывается 1357 человек. Иностранцы осуждены за причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение вреда здоровью, истязание, изнасилование, развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, похищение человека, оскорбление, кражу, мошенничество, грабеж и разбой.

В Генпрокуратуре отметили, что гражданам Казахстана, которые были задержаны правоохранительными органами в других странах, необходимо обратиться в посольство или консульство РК в стране пребывания.