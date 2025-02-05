Алмас Кишкенбаев арестован на 15 суток

В Алматы завершилось разбирательство по делу казахстанского певца Алмаса Кишкенбаева. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассматривал дело в закрытом режиме.

Как сообщили в суде, инцидент произошел, когда Кишкенбаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия, подпадающие под часть 1 статьи 434 КоАП РК — «Мелкое хулиганство».

Сам артист в суде заявил, что не помнит обстоятельства произошедшего.

По информации СМИ, поводом для разбирательства стал случай с 17-летним курьером, который доставил Кишкенбаеву заказ из трех бутылок пива. Подросток утверждал, что певец предложил ему выпить вместе, а затем якобы схватил его за интимное место. Курьер рассказал об этом отцу, после чего семья обратилась в полицию.

В пресс-службе ДП Алматы подтвердили, что в отношении исполнителя была начата проверка, и его действия квалифицировали по статье 434 КоАП. Суд учел, что правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством. В результате Кишкенбаев был признан виновным и приговорен к 15 суткам административного ареста.

Алмас Кишкенбаев — победитель первого сезона шоу SuperStar KZ (аналог American Idol) в 2004 году и один из самых известных исполнителей Казахстана.