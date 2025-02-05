Казахстанский депутат зачитал эмоциональное обращение из-за скандала с USAID

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов направил депутатский запрос министру национальной экономики и министру юстиции Казахстана, в котором высказался о деятельности USAID – Агентства США по международному развитию, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как отметил депутат, в последние дни выясняются все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID – Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием "вредоносных проектов".

"Официальные лица, например, Илон Маск, и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы", - заявил Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса.

Парламентарий сослался на данные Белого дома, в официальных заявления которого утверждается, что агентство USAID "на всем протяжении" не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на "абсурдные" и "вредоносные" проекты.

Например, USAID выделило 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии, 32 тысячи долларов – на "трансгендерный комикс" в Перу, 6 миллионов долларов – на финансирование туризма в Египте, 2 миллиона долларов – на "смену пола" и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале, 1,5 миллиона долларов – на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии, сотни миллионов долларов – на финансирование для "ирригационных каналов, сельхозоборудования и даже удобрения" для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане. Также организация отправила "сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам "Аль-Каиды".

"И это лишь некоторые примеры деятельности агентства. О том, на какие еще "благие" цели были направлены миллиардные средства, нам еще предстоит узнать. Что касается нашего региона, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Все бы ничего, но исполнитель программы – Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане. Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране", - заявил Магеррамов.

По мнению депутата, периодический всплеск активности некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне.

"Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения являются результатами деятельности таких организаций. Наша партия всегда выступала против неконтролируемых финансовых вложений в неправительственный сектор из-за рубежа. Надо четко понимать, что мы не говорим о финансировании образовательных, экологических, инклюзивных, детских программ, которые имеют прозрачные и благородные цели и задачи", - добавил мажилисмен.

По его словам, речь идет "о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле – растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение".

"В зале сидят мои коллеги, Едил Жанбыршин, Ринат Зайытов и другие, которые не раз публично высказывались против подобной практики, дискредитирующей наши незыблемые ценности. В связи с этим, наш депутатский запрос адресован министрам юстиции и экономики, чтобы они провели аудит и обнародовали все отчеты касательно финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли. Запрос в обществе на это есть, и он значительный", - сказал Магеррам Магеррамов.

Он также считает необходимым, чтобы Министерство юстиции и правительство в цело разработали законопроект, который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность казахстанских детей от подобных "вредоносных спонсорских проектов".

"Надо заканчивать с этим в Казахстане", - резюмировал депутат.

Напомним, что руководитель Госдепартамента США Марко Рубио объявил себя исполняющим обязанности главы USAID. Агентство по оказанию помощи в целях развития переходит под контроль этого ведомства.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). На сайте Белого дома появилась информация о "расточительстве и злоупотреблениях" в работе агентства.