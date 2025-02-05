Резкое повышение НДС загонит бизнес в тень - депутат

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По его словам, бюджетный кризис накапливался годами и имеет глубокие системные причины.

"Мы часто слышим, что пришло время принятия сложных и смелых решений. С этим, думаю, согласны многие. Но что мы видим? Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя", - заявил депутат в своем запросе.

Бейсенгалиев заявил, что резкое повышение НДС может привести к дроблению бизнеса и росту теневой экономики.

"Также есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень.

Все мы понимаем, что развитие экономики - самая жизненно необходимая задача, работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиции и создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики", - добавил депутат.

Для исправления ситуации Бейсенгалиев предложил оптимизировать неэффективные расходы и пересмотреть меры поддержки реального сектора.

"Государство должно вкладывать средства только в те предприятия, которые дают реальные рабочие места, выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью".

Говоря о возможном повышении ставок НДС, он призвал к комплексному подходу, изучению альтернативных решений и пересмотру налоговых льгот с учетом текущих бюджетных вызовов.

"Мы считаем что, правительству необходимо подойти к этому вопросу комплексно, изучив другие подходы и предложения. Например, в обсуждаемом проекте нового Налогового кодекса имеются льготы, целесообразность которых надо пересмотреть с учетом нынешних вызовов в бюджете страны", - сказал Бейсенгалиев.

По его словам, уровень порога требует дополнительного обсуждения. Кроме того, депутат призывает улучшить работу по налоговому администрированию, усилить борьбу с уклонением от налогов.